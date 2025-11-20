Arrastran y golpean a una mujer para robarle en una calle de Chiclayo

Los llamados robos "al paso" (hurtos menores y asaltos rápidos, a menudo de carteras y celulares) son un problema de seguridad persistente y común en todo nuestro país, especialmente en Lima Metropolitana, generando una alta percepción de inseguridad entre la población.

Según cifras, el 27,7% de los peruanos que viven en zonas urbanas reportó haber sido víctima de un hecho delictivo en los últimos meses de este 2025.

Otra preocupación, son los robos a mujeres en las calles que son un problema persistente, con numerosos reportes de incidentes violentos en diversos distritos y un aumento general en la percepción de inseguridad.

Robo en Chiclayo

Dos delincuentes a bordo de una mototaxi arrastraron a una mujer cuando le robaron su celular y documentos en esta calle de la ciudad de Chiclayo.

Las cámaras de seguridad registraron cuando la joven fue interceptada por los ladrones en esta vereda y una vez que le arrancharon sus pertenencias, los delincuentes abordaron una mototaxi para emprender la fuga.

Pese a que era superada en número, la víctima gritó y fue corriendo atrás de los ladrones hasta que logró alcanzar a uno de ellos; sin embargo, fue arrastrada por varios metros.

Cabe señalar que, tras este violento asalto, los vecinos de la calle Bernando Cobos hicieron un llamado a la policía para un mayor patrullaje.

La policía ya cuenta con las cámaras de seguridad y viene analizando los videos para identificar y capturar a esta banda de asaltantes.