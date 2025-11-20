Procuraduría anticorrupción y policía intervienen sede del Gobierno Regional de Huánuco

En Huánuco, la Procuraduría Anticorrupción y la Policía Nacional intervinieron la sede del gobierno regional. Las diligencias se enfocaron en recabar información sobre presuntos direccionamientos en los concursos para los contratos de servicios administrativos.

La diligencia, liderada por la procuradora Krupskaia Beraun, buscó documentos y evidencias que permitan comprobar si los procesos de selección fueron manipulados.

Denuncias por irregularidades

Entre las denuncias figuran posibles favoritismos, evaluaciones irregulares y contrataciones de personas vinculadas a funcionarios.

Durante el operativo se produjo un inesperado corte de energía eléctrica, que dejó sin luz varias oficinas. La coincidencia generó dudas, por lo que la procuradora solicitó comunicar el incidente a Electrocentro para esclarecer su origen.

Cabe señalar que, tras las diligencias, toda la documentación será remitida a la Fiscalía Anticorrupción para iniciar las investigaciones.