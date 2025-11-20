Buenos Días Perú

20/11/2025

Por ganar clientes trabajadores de restaurantes se agarran a golpes en Iquitos

En la pelea, una víctima sufrió cortes profundos con un cuchillo de cocina y otra persona resultó herida en la cabeza.



En la ciudad de Iquitos, dos restaurantes enfrentados desde hace meses protagonizan constantes disputas, que culminaron en una violenta pelea que dejó varios heridos y sorprendió a los clientes.

Testigos del hecho aseguran que las trabajadoras de ambos locales se agreden casi a diario frente a los comensales sin importarles que estén presenten niño o adultos mayores.

Peleas constantes por clientela

Según algunos comensales, recientemente, dos mujeres arrojaron agua sucia a una trabajadora rival y luego iniciaron una gresca.

Pero lo alarmante es que, en la pelea, una víctima sufrió cortes profundos con un cuchillo de cocina y otra persona resultó herida en la cabeza y el rostro.

Cabe señalar que, el caso ya está siendo investigado por las autoridades, quienes buscan determinar si la competencia comercial ha sido la causa de esta violencia prolongada.


