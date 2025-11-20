Por ganar clientes trabajadores de restaurantes se agarran a golpes en Iquitos

En la ciudad de Iquitos, dos restaurantes enfrentados desde hace meses protagonizan constantes disputas, que culminaron en una violenta pelea que dejó varios heridos y sorprendió a los clientes.

Testigos del hecho aseguran que las trabajadoras de ambos locales se agreden casi a diario frente a los comensales sin importarles que estén presenten niño o adultos mayores.

Peleas constantes por clientela

Según algunos comensales, recientemente, dos mujeres arrojaron agua sucia a una trabajadora rival y luego iniciaron una gresca.

Pero lo alarmante es que, en la pelea, una víctima sufrió cortes profundos con un cuchillo de cocina y otra persona resultó herida en la cabeza y el rostro.

Cabe señalar que, el caso ya está siendo investigado por las autoridades, quienes buscan determinar si la competencia comercial ha sido la causa de esta violencia prolongada.