Delincuentes armados asaltan a trabajadores de grifo a plena luz del día en Piura

Los robos en grifos en nuestro son un problema recurrente, con numerosos casos reportados en las noticias, especialmente en Lima y otras ciudades principales como Piura y Arequipa. La situación es parte de un contexto más amplio de creciente inseguridad ciudadana en el país

En la ciudad de Piura, cámaras de seguridad de un grifo captaron los precisos momentos cuando dos delincuentes con armas de fuego asaltan a los trabajadores y se llevan el dinero de la ganancia.

En las imágenes se observa cuando los ladrones llegaron a bordo de una moto y uno de ellos desciende para empezar a tomar el dinero de las cajas registradores del negocio.

Se llevaron todas las ganancias del negocio

El delincuente se dirigió al primer surtidor de gasolina y luego se dirigió al segundo, donde amedrentó a la trabajadora, tomó todo el efectivo y el teléfono celular de la mujer. Una vez con el botín, los delincuentes emprendieron la fuga con rumbo desconocido.

Cabe señalar que, los robos a grifos son una manifestación común de la inseguridad ciudadana en Perú, con métodos violentos y una frecuencia que evidencia la vulnerabilidad de estos negocios.