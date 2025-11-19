Así cayeron “Los Malditos del Polvo Blanco de Huanta” con droga escondida en vehículo

En un operativo en la zona de Imata, provincia de Caylloma, en la región Arequipa, agentes de la Policía Nacional lograron intervenir a dos presuntos integrantes de la banda “Los Malditos del Polvo Blanco de Huanta”, quienes trasladaban paquetes de alcaloide de cocaína en una camioneta.

La captura se realizó durante un control táctico a la altura del km 177 de la vía Arequipa–Puno, cuando el vehículo realizó un brusco giro en U al notar la presencia policial.

Tras esto, se realizó una persecución se extendió hasta el km 30 de la vía penetración Espinar, donde finalmente fueron intervenidos,

Los detenidos fueron identificados como, Raúl Lunasco Quispe (25) y César Quispe Curo (41), ambos de Ayacucho, pero uno de su cómplice logró escapar.

DROGA CAMUFLADA EN TOLVA

Durante el registro preliminar los efectivos descubrieron que la tolva del vehículo había sido manipulada. En un compartimiento oculto hallaron paquetes tipo ladrillo envueltos en plástico amarillo, que contenían una sustancia blanquecina compacta, aparentemente cocaína.

Cabe señalar que, tras este operativo se prioriza la urgencia de reforzar los controles en las vías que conectan la macroregión sur, donde la escasa vigilancia permite que redes criminales trasladen droga de esta manera.