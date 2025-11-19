Fiscalía allana 13 inmuebles por caso Qali Warma: casa del hermano de César Acuña también fue intervenida

Operativo se realizó en simultáneo por delitos de organización criminal y tráfico de influencias. Entre los detenidos figura el ex gerente de Salud de La Libertad y funcionarios de Áncash.

La Fiscalía informó este miércoles sobre la detención preliminar de tres personas y el allanamiento de 13 inmuebles en las regiones La Libertad, Áncash y Lima como parte de las diligencias del caso Qali Warma.

Las investigaciones son ejecutadas por el noveno despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, según detalló la institución a través de su cuenta oficial en X.

Los detenidos son Aníbal Morillo (60) y Jorge Luis Silva (47), quienes habrían utilizado un esquema de contactos en la Gerencia Regional de Salud (Geresa) para facilitar apoyo irregular a la empresa Frigoinca S.A.C. con el fin de obtener contratos con el programa de alimentación escolar. También fue capturado Luis Álvarez (37), exfuncionario de la Unidad Territorial de Qali Warma en Áncash, acusado de recibir sobornos para manipular reportes de volúmenes de productos cárnicos.

Allanan casa de hermano de César Acuña

Las autoridades ejecutaron una orden de registro en la vivienda de Óscar Acuña Peralta, hermano del exgobernador regional de La Libertad, César Acuña. Pese a la orden vigente, la diligencia se suspendió al no localizar al investigado en las direcciones registradas ante el sistema judicial.

El fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta indicó que Óscar Acuña Peralta es investigado por su presunta participación en un esquema de tráfico de influencias relacionado con contrataciones del programa social Qali Warma.

Caso Qali Warma

Cabe resaltar, que la investigación sobre el caso Qali Warma apunta a la existencia de una organización criminal en el Estado que manipulaba los procesos de selección y adjudicación para favorecer a empresas proveedoras de alimentos, lo que habría perjudicado la salud de miles de escolares en varias zonas del país.