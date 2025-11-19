Atacan con botella a cantante en pleno show en Pucallpa

La presentación de la cantante Ana María Tunjar terminó abruptamente luego de que un hombre, aparentemente bajo los efectos del alcohol, le arrojara una botella desde el público. El impacto en la cabeza hizo que la artista perdiera estabilidad mientras interpretaba uno de sus temas junto a su agrupación. El golpe causó un sangrado inmediato, lo que obligó a detener el show.

Agresor detenido y caso puesto en manos de Fiscalía

Personal de seguridad del establecimiento intervino rápidamente al atacante, Luis Isaac Fajardo Rioja, de 49 años, quien fue retenido y luego entregado a la Policía Nacional del Perú. El sujeto fue conducido a la comisaría y posteriormente derivado a la unidad de flagrancia de Ucayali, donde se le investiga por el presunto delito de lesiones en agravio de la cantante.

El equipo de Ana Tunjar informó mediante un comunicado que la intérprete permanece en recuperación en el Hospital Regional de Pucallpa, donde recibe atención médica tras la herida provocada por el objeto lanzado. Asimismo, confirmaron que la denuncia correspondiente ya fue presentada contra Fajardo Rioja.

El fiscal de turno, Sadat Pozo, dispuso el inicio de las diligencias preliminares con el fin de esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad penal del agresor. Las autoridades continúan recopilando testimonios y revisando las imágenes registradas en el local para fortalecer la investigación.