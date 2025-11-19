Escolares viajan 12 horas para pedir ayuda por crítica situación de su colegio en Arequipa

Las malas condiciones de su centro educativo los llevó a tomar una media extrema. Todos los días viven un drama, entre paredes de piedra y barro, techos de calamina con agujeros, y una rudimentaria cocina, soportando temperaturas extremas, más de 20 niños del albergue del Anexo de Huarcaya, en la provincia La Unión, en Arequipa.

De igual forma, los alumnos de la I.E. 40542, del mismo anexo, donde los más de 200 alumnos no cuentan con servicios básicos ni aulas adecuadas para desarrollar sus habilidades estudiantiles., reclaman mejoras.

Piden mejoras para poder estudiar

Ante esta situación, el alcalde de uno de uno de los colegios, una compañera y su docente, viajaron durante más de 12 horas desde Huarcaya hasta Arequipa, para denunciar el crítico estado de la institución y del albergue.

Los escolares aseguran que muchos de sus compañeros viven a una o dos horas de la escuela y tienen que caminar en medio de las heladas para llegar a clases.

Cabe señalar que, ante este llamado de ayuda, la Consejera Regional, Yesenia Choquehuanca, aseguró que ya dispuso el apoyo para estos escolares y que puedan pronto recibir sus clases escolares en buenas condiciones.