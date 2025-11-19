Lluvia de casi 4 horas inundó las principales calles de la ciudad de Trujillo

En la ciudad de Trujillo, las principales calles se convirtieron en riachuelos, luego de una intensa lluvia que duró cerca de 4 horas. La fuerte precipitación inició pasada las 2 de la madrugada y afectó los diferentes distritos de esta provincia, inundado pistas y viviendas.

Esta situación también dificultó el tránsito de algunos vehículos, que se quedaron varados en medio de la pista, por lo que personal de limpieza de la municipalidad acudió a las diferentes avenidas para retirar el agua empozada y restablecer el libre tránsito.

Trujillo amaneció bajo el agua

De acuerdo a informes, desde las 2 de la madrugada del martes pasado, una intensa precipitación sorprendió a los ciudadanos de los diferentes distritos de la provincia de Trujillo inundando calles y viviendas.

Según reportes de estaciones meteorológicas producto de esta intensa lluvia, se ha acumulado cerca de 5 litros por metro cuadrado, una cifra que sin duda ha ocasionado acumulación de aniego y corte de fluido eléctrico en varios puntos de la ciudad de Trujillo

Cabe señalar que, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional informó que son precipitaciones dispersas de ligera a moderada intensidad registradas durante la noche y la madrugada en la costa.