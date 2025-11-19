Niño de 8 años pierde mano tras explosión de pirotécnico en fiesta comunal en Huancayo

Los pirotécnicos representan un grave peligro para los niños, pudiendo causar lesiones físicas severas como quemaduras de tercer grado, ceguera, amputaciones y daños permanentes.

Los niños son especialmente vulnerables debido a su falta de coordinación, y las partes del cuerpo más afectadas son las manos, ojos, rostro y cabeza. Además de las lesiones, el humo y el ruido pueden causar problemas respiratorios y auditivos

Esta vez en la provincia de Huancayo. un niño de 8 años resultó gravemente herido tras la explosión de un pirotécnico durante una fiesta comunal en el distrito de Sapallanga.

Perdió una mano

La detonación le provocó la amputación de la mano izquierda y le causó quemaduras de segundo grado en el abdomen y otras zonas del cuerpo.

Según las primeras investigaciones, algunos niños habrían encendido un pirotécnico y lo arrojaron para huir de inmediato; sin embargo, el artefacto terminó explotando en la mano del pequeño, ocasionándole heridas irreversibles.

Cabe señalar que, el niño fue trasladada hacia el Hospital El Carmen, donde permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos hasta que pudo ser estabilizado.

Tras este hecho, las autoridades del hospital recordaron a los padres que los pirotécnicos representan un alto riesgo para los niños y pueden causar amputaciones, quemaduras severas o incluso la muerte.