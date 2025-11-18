Boletos para Machu Picchu 2026 se agotan en minutos tras apertura de venta anticipada

Los boletos para ingresar a Machu Picchu en 2026 se agotaron en cuestión de minutos. El Ministerio de Cultura abrió la venta anticipada para la ciudadela y el Camino Inca con el fin de ordenar el flujo de visitantes y evitar las fallas registradas en la venta presencial. Sin embargo, la alta demanda no tardó en evidenciarse.

ENTRADAS SE AGOTARON EN 12 MINUTOS

Según Elena González, presidenta de la Asociación de Agencias de Turismo del Cusco, los cupos disponibles para los primeros cinco días prácticamente desaparecieron al instante.

“En el lapso de 12 minutos vimos algunas fechas y horarios con disponibilidad en cero. Esto demuestra que había muchísima gente conectada en el mundo, no solo operadores del Cusco”, explicó.

El proceso se dividió en dos turnos: a las 8 de la mañana se habilitaron las reservas del Camino Inca y al mediodía las de Machu Picchu. Todas las compras deben realizarse únicamente mediante la plataforma oficial del Ministerio de Cultura, donde los turistas deben completar la reserva y efectuar el pago.

Aunque la recepción fue positiva, González admitió que la plataforma presentó algunos inconvenientes iniciales.

Por la mañana, dijo, el sistema “se mostró lento” debido a los múltiples pasos que exige la compra del Camino Inca. Además, señaló que se registró “un error de interpretación” respecto a las fechas habilitadas para ese tramo.