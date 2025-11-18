Trabajador muere al enfrentar a delincuentes durante asalto a avícola en San Martín

Lo que empezó como una jornada laboral terminó en tragedia. Un violento asalto a una avícola ubicada en La Banda de Shilcayo, región San Martín, dejó un trabajador muerto y a dos compañeros heridos. La víctima, Michael Tapullima Tuanamá, intentó evitar que los delincuentes escaparan y recibió varios disparos.

Las cámaras de seguridad registraron el instante en que dos sujetos armados ingresaron al negocio. Mientras uno se dirigió hacia los trabajadores para despojarlos de sus pertenencias, el segundo avanzó hasta la oficina en busca del dinero. El asalto parecía llegar a su fin, pero en cuestión de segundos la situación cambió.

Cuando los ladrones se preparaban para huir, Tapullima se abalanzó sobre el sujeto de gorra negra que encabezaba el ataque. Otro trabajador trató de apoyarlo. Fue entonces que el cómplice apareció desde el fondo del local y disparó repetidas veces contra el hombre de 42 años, quien cayó gravemente herido.

Ambos delincuentes escaparon a toda velocidad en una motocicleta. Los compañeros de Michael lo trasladaron al hospital de EsSalud en Tarapoto, donde el personal médico solo confirmó su muerte.

En el velorio, realizado en el local comunal del asentamiento humano 16 de Noviembre, sus familiares pidieron justicia entre lágrimas. Los colegas, aún en shock, destacaron su valentía.

“Mi compañero es un héroe. Si ven las imágenes, él se lanzó sin dudar y ofreció su vida por la empresa”, señaló uno de ellos.