Falso mototaxista roba celular a escolar y lo arrastra por varios metros en Iquitos

Un sujeto que se hizo pasar por mototaxista robó el celular de un escolar al interior de un negocio ubicado en la ciudad deIquitos, tras retroceder su vehículo hasta el establecimiento donde se encontraba el menor.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que el criminal ingresó al local, arrebató el teléfono y salió huyendo mientras el estudiante lo perseguía para recuperar su equipo celular.

El falso conductor arrancó su mototaxi arrastrando al escolar, quien se aferró al vehículo durante el forcejeo. La intervención de otro mototaxista que interceptó la huida del ladrón permitió que el menor recuperara su teléfono.

Denuncian incremento de robos

Ante ello, el delincuente logró escapar del lugar ante la mirada de testigos y transportistas presentes en la zona. Vecinos denuncian el incremento de robos al paso en las últimas semanas y exigieron a la Policía Nacional reforzar los patrullajes.