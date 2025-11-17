Trujillo: sicarios matan a ‘Tío Paco’, amigo y seguridad de ‘Tío Winner’, en ataque frente a centro comercial

El tiktoker ‘Tío Winner’ estaba a punto de ingresar a un centro comercial en la avenida Miraflores, en Trujillo, cuando dos sicarios descendieron de una motocicleta y abrieron fuego. Las balas impactaron contra su hombre de seguridad y amigo, conocido como “Tío Paco”, quien cayó en la puerta del local y murió en el acto.

El influencer, cuyo nombre real es Christian Flores Villafranco, iba acompañado por otro integrante de su equipo. El primer disparo pasó muy cerca de su cabeza, según las imágenes revisadas por la policía.

AMENAZAS PREVIAS

Según el corresponsal Pedro Concepción, el TikTok existía una cuenta llamada “Budín y Paco” desde la que se lanzaban amenazas directas contra ‘Tío Paco’ y se mencionaba también a ‘Tío Winner’.

En esas publicaciones se leía: “Ya estamos siguiendo a estos dos estafadores”, además de advertencias sobre un presunto seguimiento y hasta la amenaza de “detonar la casa de su madre”.

Las autoridades todavía no confirman si esa información forma parte de la línea principal de investigación, pero las coincidencias han llamado la atención de los detectives de la División de Homicidios.

QUIÉN ERA TÍO PACO

La víctima pertenecía al círculo más cercano del influencer. Además de ser su seguridad, era amigo de promoción universitaria de Flores. Ambos mantenían una relación laboral vinculada a las apuestas deportivas y transmisiones en redes, actividades que ‘Tío Winner’ promociona abiertamente en sus plataformas.

QUIÉN ES TÍO WINNER

Con más de 88 mil seguidores en TikTok, ‘Tío Winner’ se hizo conocido por exhibir fajos de dinero, autos y objetos de lujo. En sus videos asegura dedicarse a las apuestas y a las “batallas” en redes sociales, aunque no detalla la procedencia exacta de los montos que muestra.

También organiza “privaditos” en el norte del país e incluso ha aparecido en videos junto a Gerald Oropeza, personaje asociado a casos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos.

Hasta la mañana de este lunes, la Policía Nacional no ha ofrecido un pronunciamiento oficial. Sin embargo, se investiga si el ataque está relacionado con las amenazas difundidas en redes o con otro hecho violento ocurrido horas después en Alto Trujillo.