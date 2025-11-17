Transportistas advierten paro de 48 horas si continúan los atentados contra buses

Los gremios del transporte formal de Lima y Callao dieron una nueva alerta sobre la grave situación de inseguridad que enfrenta el sector. Tras el reciente ataque armado contra un bus de la empresa San Germán en San Martín de Porres, anunciaron que realizarán un paro de 48 horas si se registra un nuevo atentado contra sus unidades en los próximos días.

PARO ANTE OLA CRIMINAL

Martín Ojeda, vocero del gremio de transporte formal, informó que la decisión fue tomada tras analizar el impacto del ataque ocurrido este domingo. Señaló que el índice de criminalidad no desciende y que tanto las empresas como los usuarios están expuestos a riesgos diarios. “Si se realiza un nuevo acto criminal en los próximos días, horas o semanas, se realizará un paro de 48 horas”, advirtió.

El gremio también hizo público un comunicado donde demandan al Estado acciones inmediatas para evitar más atentados. Solicitaron mayor control territorial con participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como el despliegue de bases militares móviles en las zonas más críticas. Además, pidieron extender el estado de emergencia ante la escalada de ataques vinculados al crimen organizado.

ADVERTENCIA A JOSÉ JERÍ

En su pronunciamiento, los transportistas exhortaron al presidente de la República, José Jerí, y a todas las instituciones del Estado a actuar “sin piedad” contra las organizaciones criminales que vienen atentando contra el transporte urbano. Indicaron que la situación ha llegado a un punto límite y que la paralización sería una medida de defensa legítima ante la sensación de abandono que aseguran padecer.

El comunicado también remarca que los empresarios del transporte formal no se someterán “al terror ni a la inacción del Estado”, insistiendo en que las autoridades deben garantizar la seguridad de millones de pasajeros que dependen diariamente del transporte convencional.

ATAQUE EN SMP

El detonante de esta nueva advertencia fue el violento atentado perpetrado en San Martín de Porres. Un bus de la empresa San Germán fue atacado a balazos por dos sujetos a bordo de una motocicleta mientras circulaba por el cruce de la avenida Germán Aguirre con la calle Las Magnolias. La unidad, llena de pasajeros, recibió doce disparos, un hecho que quedó registrado en un video grabado por los propios atacantes para difundirlo en redes sociales.

El conductor logró salvar su vida al lanzarse al piso del vehículo, permitiendo que el bus avanzara unos metros hasta detenerse. Ningún pasajero resultó herido, pero la escena generó profunda preocupación entre los vecinos y evidenció nuevamente la vulnerabilidad del transporte urbano frente a la criminalidad que golpea a Lima y Callao.