Trasladan a miembro de "La Jauría" a penal de máxima seguridad de Challapalca tras hallarle drogas

El sentenciado por extorsión Deyvi Yhoel Saavedra Evangelista, alias "Toro", vinculado a la organización criminal "La Jauría" de Trujillo, fue trasladado con cadenas en pies y manos desde el penal de Juliaca al establecimiento penitenciario de máxima seguridad Challapalca.

Dicho traslado se produjo luego de que el interno fuera descubierto con sustancia ilícita durante el último operativo de control realizado en el establecimiento penitenciario donde se encontraba recluido.

El sujeto tenía antecedentes por extorsión desde 2015, cuando fue encontrado cobrando 20 mil soles de "cupo" a un empresario farmacéutico en Trujillo. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) coordinó el operativo de traslado bajo estrictas medidas de seguridad.

Resultados de megaoperativo

El último viernes, el INPE dispuso un megaoperativo simultáneo en los 68 penales del país como parte de las medidas de control y seguridad carcelaria. Los resultados del operativo incluyeron el decomiso de 14 celulares, 3 repetidoras de señal y 358 paquetes de droga, entre otros objetos prohibidos.

Desinstalan conexiones eléctricas

Como medida adicional para frustrar actividades ilícitas de estos criminales, el personal penitenciario procedió a desinstalar todas las conexiones eléctricas no autorizadas de las celdas de los establecimientos penitenciarios.