Sujeto mata a machetazos a su madre y abuela en Chiclayo: actuó bajo los efectos de la droga

El doble crimen se registró anoche en el distrito de Zaña, en Chiclayo. Un hombre de 24 años mató a su madre y a su abuela con un machete dentro de su domicilio. Los gritos de las víctimas alertaron a los vecinos que avisaron a la policía.

El agresor, identificado como Antonio S., atacó primero a su abuela, Rosalía I., luego a su progenitora Cecilia G. El criminal fue detenido horas después en un parque cercano a su domicilio, estaba durmiendo y tenía el machete.

CENTRO DE REHABILITACIÓN

El representante de la Fiscalía dispuso el traslado de los cuerpos a la morgue de Chiclayo. Una prima del agresor reveló que desde hace un par de años el criminal consume drogas y exigía con violencia dinero para comprarla.

Asimismo, pidió apoyo para darles cristiana sepultura a su tía y a su abuela, que constantemente eran agredidas por su primo, pero las víctimas no denunciaban. El agresor estuvo dos veces internado en un centro de rehabilitación.