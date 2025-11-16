Buenos Días Perú

16/11/2025

Sujeto mata a machetazos a su madre y abuela en Chiclayo: actuó bajo los efectos de la droga

Un familiar pidió apoyo para darles cristiana sepultura a su tía y a su abuela, dijo que contantemente eran agredidas por su primo, pero las víctimas no denunciaban.



El doble crimen se registró anoche en el distrito de Zaña, en Chiclayo. Un hombre de 24 años mató a su madre y a su abuela con un machete dentro de su domicilio. Los gritos de las víctimas alertaron a los vecinos que avisaron a la policía.

El agresor, identificado como Antonio S., atacó primero a su abuela, Rosalía I., luego a su progenitora Cecilia G. El criminal fue detenido horas después en un parque cercano a su domicilio, estaba durmiendo y tenía el machete.

CENTRO DE REHABILITACIÓN

El representante de la Fiscalía dispuso el traslado de los cuerpos a la morgue de Chiclayo. Una prima del agresor reveló que desde hace un par de años el criminal consume drogas y exigía con violencia dinero para comprarla.

Asimismo, pidió apoyo para darles cristiana sepultura a su tía y a su abuela, que constantemente eran agredidas por su primo, pero las víctimas no denunciaban. El agresor estuvo dos veces internado en un centro de rehabilitación.


