San Martín: alcalde de Juan Guerra es grabado golpeando brutalmente a su pareja de 22 años

Imágenes difundidas en redes sociales muestran uno de los episodios más graves de violencia registrados en la región San Martín. El alcalde distrital de Juan Guerra, José Lazo Arce, aparece golpeando sin piedad a su pareja de 22 años dentro de su vivienda. En el video se escucha a la joven suplicar que se detenga, mientras él continúa atacándola.

En varios momentos, el burgomaestre la toma del cabello, la arrastra y la arroja sobre la cama, pese al llanto y las súplicas de la víctima. “Por favor, José… ya”, se oye repetidamente entre golpes.

NO ERA LA PRIMERA VEZ QUE ALCALDE LAZO LA AGREDÍA

La joven denunció en la comisaría de La Banda de Shilcayo que no era la primera agresión. Según su testimonio, los episodios de violencia comenzaron meses atrás. “Al inicio no, pero después sí. Me agredía psicológica y físicamente. Yo quería irme, pero él lloraba, me pedía perdón, me decía que me amaba… y volvía”, declaró.

Además, afirmó estar embarazada y aseguró que el alcalde respondió que no asumiría la responsabilidad del bebé. “Mi mamá intentó hablar con él, pedirle que se haga cargo, pero dijo que no”, sostuvo.

Tras la difusión del video, los regidores de la Municipalidad Distrital de Juan Guerra emitieron un comunicado en el que rechazaron las agresiones y anunciaron que convocarán una sesión extraordinaria para definir medidas frente al comportamiento del alcalde.

La joven permanece bajo protección, mientras la Policía y la Fiscalía reciben la denuncia y evalúan las acciones correspondientes.