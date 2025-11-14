Liberan a policía que en estado de ebriedad atropelló y mató a un anciano en Huancayo

En Huancayo, el pasado 11 de octubre, el suboficial de la Policía Nacional del Perú provocó la muerte de un ciudadano de la tercera edad tras atropellarlo. Lo grave es que el efectivo atropelló al anciano mientras manejaba en estado de ebriedad y tras arrollarlo se dio a la fuga sin auxiliar al adulto mayor.

El agente implicado en este fatal accidente, fue identificado como Ángelo de la Rosa Carhuaz, de 23 años, y las cámaras de seguridad captaron el momento en que su vehículo cruzaba a mucha velocidad la zona, impactando a José Bernardo Taipe González, de 76 años.

Tras atropellarlo, el agente policial intentó darse a la fuga, chocando contra una combi que circulaba por la zona, antes de ser capturado por sus propios colegas tras una persecución. La prueba de alcoholemia arrojó un resultado positivo, y se confirmó que el agente circulaba sin licencia de conducir.

Fue puesto en libertad a pesar de las pruebas

A pesar de los indicios de homicidio culposo, omisión de socorro y conducción en estado de ebriedad, la Fiscalía decidió dejarlo en libertad.

Esta mañana en un enlace con Buenos Días Perú, los hijos de la víctima manifestaron su indignación por el accionar de la Fiscalía por liberar al asesino de su progenitor.

“Solo sabemos que el suboficial está en proceso disciplinario o para que le den de baja, pero esperamos justicia (…) La fiscal a cargo no ha llevado las diligencias para que se haga justicia, dilató los procesos para no se de ni la prisión preventiva”, señaló uno de los hijos de la víctima.

Cabe señalar que, los familiares de la víctima han solicitado prisión preventiva para el agente responsable del homicidio, mientras la Policía Nacional ha iniciado acciones para separarlo de la institución.