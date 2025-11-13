Arequipa: piden detención de chofer de camioneta que impactó contra bus que cayó a un abismo

La fiscalía de Camaná, en la región Arequipa, pidió la detención de Henry Apaclla, de 35 años, chofer de la camioneta que presuntamente impactó contra el bus interprovincial que luego cayó a un abismo en el distrito de Ocoña.

La medida restrictiva busca garantizar la presencia del conductor durante las diligencias que tratan de esclarecer las causas del siniestro y definir su situación legal. En el accidente murieron 37 personas y otras 25 resultaron heridas.

CAUSAS EXACTAS

El pedido de detención es por siete días. El chofer es indagado por los presuntos delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas. Según el dosaje etílico, Apaclla Ñaupari tenía 0.11 gramos de alcohol por litro de sangre.

La muestra fue tomada 6 horas después del accidente, por lo que pedirán exámenes complementarios y un análisis retrospectivo del dosaje. También se espera el informe de la Policía para determinar las causas exactas del choque.