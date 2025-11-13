Vecino pelea con un cuchillo por obras en un edificio en Trujillo

En la ciudad de Trujillo, un inquilino de un edificio intentó atacar con un cuchillo a otro vecino para impedir que un grupo de obreros realice una instalación en el inmueble.

Según testigos, el hombre que portaba el arma blanca en la mano bajó del edificio para expulsar a los trabajadores, pero apareció un grupo de vecinos quienes estaban de acuerdo con las obras.

GRESCA POR OBRAS

Fue en ese momento que se desencadenó una discusión y luego una pelea, que afortunadamente no dejó heridos de gravedad.

Cabe señalar que, hasta el lugar llegó personal de la policía y de serenazgo para restablecer el orden e intervenir a las personas involucradas, en la gresca.

Las penas por atacar con arma blanca en nuestro país varían según el delito cometido, pudiendo ser de dos a cinco años de prisión para lesiones leves con agravantes, tres a seis años para lesiones graves, y hasta quince años de prisión si causa la muerte.

El uso de arma blanca puede aumentar la severidad de la pena en delitos como lesiones y amenazas.