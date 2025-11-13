Arequipa: Detienen a sujeto que intentaba ultrajar a una joven en descampado en Cayma

En Arequipa, un sujeto intentó abusar de una joven, pero se lo impidieron. Un hombre identificado como Carlos Farfán Chura fue capturado por los agentes de serenazgo de Cayma, luego de ser captado cuando intentaba abusar sexualmente a una joven de 18 años en un descampado.

Gracias a las cámaras de videovigilancia de la municipalidad lograron captar cuando el hombre de 45 años estaba encima de la víctima en un descampado entre los distritos de Cayma y Cerro Colorado.

SALVARON A LA VÍCTIMA

Esta situación fue alertada por personal de serenazgo, y con dos patrullas llegaron al lugar, el agresor trató de huir, pero metros más adelante fue reducido en inmediaciones de la urbanización Laguna Dorada.

Cabe señalar que, el detenido fue trasladado a la Comisaría de Casimiro Cuadros en Cayma, hasta donde llego la víctima de 18 años para las diligencias correspondientes de ley.

PENAS POR ABUSO SEXUAL

En nuestro país, las penas por delitos de abuso sexual varían significativamente dependiendo de la naturaleza del acto y, crucialmente, de la edad de la víctima, pudiendo llegar hasta la cadena perpetua en casos de violación sexual de menores de 14 años.

La legislación peruana tipifica varios delitos relacionados con la libertad e indemnidad sexual en el Código Penal, cada uno con un rango de penas específico:

Es importante destacar que la legislación peruana ha evolucionado para endurecer las penas y proteger especialmente a los menores de edad, eliminando la posibilidad de beneficios penitenciarios en los casos más graves.