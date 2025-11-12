Roban joyas valorizadas en medio millón de soles en Chiclayo

En el centro de Chiclayo, en la región Lambayeque, una joyería fue el blanco de una banda de ladrones. Se llevaron piezas valorizadas en casi medio millón de soles.

Según primeras investigaciones, los delincuentes usaron una herramienta conocida como “pata de cabra” para forzar la puerta principal del establecimiento.

Una vez dentro, cortaron la energía eléctrica para evitar ser detectados por las cámaras y procedieron tomar todo lo que pudieron del establecimiento.

SIN CÁMARAS NI ALARMA

Tras el robo, el dueño del negocio detalló que, debido al corte de la electricidad, las cámaras de seguridad y alarmas fueron desactivadas.

"Se han llevado anillos, sortijas, cadenas de 18 quilates, también se llevaron colecciones de oro y plata”, señaló el empresario afectado. Pero lo más alarmante es que, esta es la cuarta vez en seis años que su negocio es asaltado bajo la misma modalidad.

Cabe señalar que, por su parte, la Policía Nacional ya inició las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables.