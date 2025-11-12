Sicarios asesinan a un chofer de 10 balazos y destrozan su auto en Juliaca

En la ciudad de Juliaca, un joven conductor de 23 años fue asesinado de varios disparos cuando transitaba a bordo de su auto por una concurrida avenida a plena luz del día.

Cerca de las 3 de la tarde del último lunes, dos sujetos parados en una esquina esperaban la llegada se su víctima, identificado como Wilber Cenin Aroquipa.

Cuando llegó hasta la esquina, los delincuentes se le acercaron por ambos lados y realizaron más de 10 disparos. Hasta acabar con su vida.

Segundos después, los delincuentes rompieron las lunas laterales del auto y, tras lograr su cometido, emprendieron la fuga a bordo de dos motocicletas, donde los esperaban sus otros cómplices.

El crimen estaría vinculado a actividades delictiva

Tras la fuga de los sicarios, los transeúntes se acercaron al auto de la víctima y pidieron ayuda, pero el conductor ya había fallecido.

Hasta la escena del crimen llegaron los familiares del joven de 23 años, quienes rompieron en llanto al ver sus restos. La policía y representantes del Ministerio Público también se hicieron presente para proceder con el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue.

Cabe señalar que, el vehículo fue trasladado a la DEPINCRI de La Rinconada y los restos de la persona fallecida a la morgue para continuar con las diligencias de ley.