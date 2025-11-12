Bus interprovincial cae a abismo tras choque en Arequipa: habrían más de 30 muertos y 17 heridos

Un trágico accidente se registró esta madrugada en la provincia arequipeña de Camaná. Un bus interprovincial de la empresa Llamosas cayó a un abismo de unos 200 metros de profundidad, a orillas del río Ocoña, luego de chocar con una camioneta Toyota Hilux.

TRAGEDIA EN AREQUIPA

El siniestro se produjo alrededor de la medianoche, en el kilómetro 781 de la Panamericana Sur. Según reportó Radio Ocoña Súper Estéreo, el vehículo transportaba cerca de 60 pasajeros que se dirigían desde Chala hacia Arequipa. La mayoría eran comerciantes que habían asistido a una feria.

De acuerdo con el corresponsal de Buenos Días Perú, Julio Revilla, al menos 17 personas resultaron heridas, entre ellas dos niños. Todas fueron trasladadas al hospital de apoyo de Camaná y al centro de salud de Ocoña. La cifra de fallecidos superaría las 30 víctimas, aunque se esperaba la llegada del fiscal de turno para el levantamiento oficial de los cuerpos.

Los equipos de rescate continuaban trabajando varias horas después del accidente. “Estamos a la espera del fiscal para evacuar los cuerpos y elaborar la lista oficial de fallecidos”, informó Revilla desde la zona.

Familiares de los pasajeros llegaron hasta el lugar en busca de información. Sin embargo, la empresa de transportes aún no había entregado la lista de pasajeros, lo que incrementó la preocupación.