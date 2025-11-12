Cae sujeto por trata de menores y rescatan a víctimas de un hospedaje en Piura

Durante un operativo en la ciudad de Piura, agentes de la Policía Nacional capturaron a un sujeto identificado como Henry Neyra Flores, alias “Paisa”, acusado de trata de personas, pornografía Infantil y proxenetismo.

Según las diligencias preliminares, alias “Paisa” utilizaba una plataforma web de servicios sexuales para publicitar su catálogo de trabajadoras sexuales, entre las cuales figuraban, al menos, tres menores de edad de 15, 16 y 17 años.

Según las investigaciones, el detenido agendaba citas sexuales para las víctimas, las trasladaba a hospedajes utilizando un vehículo con lunas polarizadas para evadir la visibilidad. Luego recogía el dinero y continuaba con la explotación.

Rescataron a dos menores de edad

Como parte de la intervención, el personal policial ingresó a dos hospedajes, donde dos menores de 15 y 16 años eran explotadas sexualmente. Ellas fueron rescatadas de dos parroquianos, quienes fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades.

Sobre este caso, el jefe de la Divincri Piura, coronel Luis Miguel Castillo, explicó que Henry Neyra pedía un adelanto de dinero para enviar fotos de las menores a los parroquianos.

Cabe señalar que, el delito de trata de menores en el Perú es una grave violación de los derechos humanos que se castiga con penas severas, incluyendo cadena perpetua en casos de explotación sexual de menores de 14 años.

La legislación peruana se basa en el Código Penal y leyes específicas como la Ley N° 28950 y sus modificaciones para combatir este crimen.