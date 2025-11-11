Tumbes: sereno con licencia vencida atropella a niño de 9 años y se da a la fuga

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que un niño fue atropellado por el conductor de una camioneta del serenazgo mientras jugaba con otros menores, en el barrio El Tablazo, en Tumbes.

En las imágenes se observa que el vehículo golpeó al menor de 9 años y continuó su marcha sin prestar auxilio al pequeño. El abuelo del afectado, Jhon Chunga Cruz, confirmó que el conductor intentó huir en dos oportunidades pese a los reclamos de testigos.

Familiares del menor persiguieron al vehículo municipal para obligar al conductor a regresar y trasladar al niño al hospital. "Hemos entrado a sacar a mi nieto a mi casa y el sereno nuevamente se había dado a la fuga", declaró Chunga Cruz.

Licencia vencida y papeletas

Según denuncia la familia del menor, Espinoza Sócola circulaba con licencia de conducir vencida desde 2018 y acumulaba varias papeletas. El niño atropellado recibió atención médica en el Hospital Jamo y se encuentra fuera de peligro.

Investigación administrativa

El gerente de seguridad ciudadana de Tumbes, el mayor en retiro Armando Franco, anunció que se inició una investigación interna sobre el caso y ha solicitado un informe al jefe de serenazgo para determinar responsabilidades respecto al estado de la licencia del conductor y las circunstancias del accidente.