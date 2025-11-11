Restos de joven desaparecido eran devorados por perros: habría sido pepeado tras salir de discoteca

Un macabro hallazgo conmocionó a los vecinos de la Asociación Bolivia, en Cerro Colorado (Arequipa). Agentes de la Policía Nacional recuperaron los restos de Alexander Mamani Yucra, joven que había desaparecido tras salir de una discoteca, luego de que los vecinos alertaran que unos perros callejeros devoraban una extremidad humana.

ESCENA DE TERROR

El coronel Eduardo del Campo, jefe de la Divincri de Arequipa, indicó que la víctima fue hallada desmembrada, aunque aún no se ha determinado si los animales intervinieron después de su muerte.

“El desmembramiento de los miembros superiores será determinado por la necropsia. No descartamos que perros callejeros hayan podido realizar esta acción, pero debemos establecer la causa de la muerte”, señaló.

Alexander había sido visto por última vez el miércoles, cuando asistió a la discoteca La Catedral, ubicada dentro del centro comercial Arequipa Plaza Norte. Cámaras de seguridad lo registraron compartiendo bebidas con dos mujeres, quienes, según un amigo, lo habrían pepeado antes de retirarse juntos del local.

Desde esa noche, su familia perdió todo contacto con él. Tres días después, su cuerpo fue encontrado sin documentos ni objetos de valor, lo que refuerza la hipótesis de un asalto con fines de robo.