Universitarios son asaltados por delincuentes armados en Chiclayo: otro robo termina en choque en Chanchamayo

Dos hechos delictivos registrados en el norte y centro del país evidencian el nivel de inseguridad que enfrentan los peruanos día a día. En Chiclayo, una pareja de universitarios fue asaltada por dos delincuentes armados que descendieron de una mototaxi para robarles sus pertenencias.

Las cámaras de seguridad muestran cómo los jóvenes caminaban por la vereda cuando fueron interceptados por los sujetos. Una de las víctimas logró escapar corriendo, mientras los criminales redujeron a los otros dos estudiantes y les arrebataron sus celulares y billeteras.

Tras cometer el robo, los asaltantes huyeron en la misma mototaxi con dirección desconocida. El hecho ocurrió a pocos metros de la comisaría del Norte, lo que ha generado indignación entre los vecinos, quienes exigen mayor patrullaje y presencia policial en la zona.

ROBO TERMINÓ EN CHOQUE

En Chanchamayo, otro asalto terminó con un accidente. Una mujer que viajaba en motocicleta fue víctima de una ladrona que, desde otro vehículo lineal, le sustrajo el celular del bolsillo en pleno movimiento.

En su intento por evitar el robo, la agraviada chocó contra los delincuentes, provocando que ambos impactaran con una mototaxi. Pese a la caída, los ladrones lograron huir. La víctima resultó con lesiones leves y fue auxiliada por transeúntes.