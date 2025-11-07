Iquitos: falsos mototaxistas asaltan en manada y desatan el temor entre vecinos y turistas

La inseguridad se ha vuelto parte del día a día en Iquitos, donde bandas de delincuentes en mototaxis asaltan en grupo a vecinos y turistas, incluso en las zonas más transitadas del centro. El último ataque se produjo a solo dos cuadras de la Plaza de Armas, cuando varios mototaxistas emboscaron a visitantes que regresaban a su hotel.

FALSOS MOTOTAXISTAS SIEMBRAN EL TERROR EN LA CIUDAD

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo los asaltantes, sin placas visibles, rodean a sus víctimas y las despojan de sus pertenencias antes de huir. La Policía aún no ha logrado identificarlos.

“Asaltan a cualquier hora, en la mañana, al mediodía o en la noche. Ya no hay seguridad en la ciudad”, denunció Frosina González, representante del Frente Patriótico de Loreto.

La dirigente señaló que ni siquiera la cercanía de locales policiales disuade a los delincuentes, pues muchos operan a escasas cuadras de las comisarías. “En Iquitos la policía no reacciona. Los agentes están en las esquinas revisando su celular mientras asaltan frente a ellos”, añadió.

González también criticó la falta de control municipal sobre los mototaxistas, recordando que existe una ordenanza que exige la colocación de placas visibles en los techos, norma que —asegura— no se cumple. “La ciudad está desordenada, los conductores no respetan las señales de tránsito y hay un ruido excesivo. Hemos pedido orden, pero las autoridades no hacen nada”, remarcó.

Los comerciantes y vecinos del centro exigen mayor presencia policial y fiscalización municipal, mientras el sector turístico teme un impacto negativo tras los continuos asaltos a visitantes.