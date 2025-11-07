Fiscal y abogado se pelean a botellazos dentro de un local de comida en Áncash

Un fiscal provincial y un abogado protagonizaron una violenta pelea con botellazos en un local comercial del distrito de Casma, en la región Áncash, Ambos fueron detenidos tras el incidente.

Los involucrados fueron identificados como el fiscal provincial de Casma, Erick Segura Benavides, y el abogado Pedro Alva Villa.

El violento hecho quedó grabado por cámaras

Las cámaras de videovigilancia del local comercial capturaron el violento enfrentamiento. En las imágenes se observa cómo el fiscal Segura rompe una botella e intenta agredir al abogado, para luego tomar otra botella y golpearlo en la cabeza en más de una ocasión.

Hasta el momento, los motivos exactos están bajo investigación, reportes preliminares sugieren que la disputa pudo deberse a asuntos personales, específicamente por el "amor de una dama", y que ambos habrían estado consumiendo alcohol.

Cabe señalar que, ambos implicados terminaron en la comisaría y se ha anunciado una investigación sobre la conducta del fiscal, dado que estos actos denotan una falta de autocontrol y criterio profesional por parte de funcionarios del sistema de justicia.