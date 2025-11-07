Chincha: Delincuentes detonan explosivo en cajero y se llevaron cerca de 3 mil soles

Lamentablemente se reportan múltiples casos recientes de delincuentes que han utilizado explosivos para robar cajeros automáticos en diversas localidades del Perú, incluyendo Huancayo, Chincha y La Libertad.

Esta vez en el centro de la provincia de Chincha, un grupo de delincuentes detonaron un cajero automático de una entidad bancaria, los ladrones aprovecharon la madrugada para hacer estallar el módulo y llevarse el dinero de su interior.

Según informó Daniel Elías Soto, jefe de la División Policial de la ciudad, los ladrones utilizaron una batería para ocasionar la detonación y se llevaron, aproximadamente, 3 mil soles que se encontraban en la bandeja de la máquina.

Encontraron el auto que usaron los ladrones

Tras producirse el atentado, los efectivos ubicaron el vehículo que fue utilizado por los delincuentes para darse a la fuga, como parte del delegado plan cerco.

Cabe señalar que, los agentes de la PNP están revisando las cámaras de seguridad para identificar el recorrido realizado por los sujetos y dar con su paradero.

Como se sabe, el Modus Operandi de los ladrones consiste en emplear artefactos explosivos improvisados, como mezclas de gas (oxígeno/nitrógeno), dinamita o incluso granadas, para forzar y abrir las bóvedas de los cajeros automáticos.