Motorizado muere tras ser impactado por camioneta en Juliaca

Los accidentes de motocicleta en nuestro país son un problema de seguridad vial significativo, con estadísticas que muestran una alta tasa de siniestralidad.

Los motociclistas tienen un riesgo de mortalidad entre 16 y 26 veces mayor en comparación con los ocupantes de automóviles.

MOTORIZADO IMPACTADO EN JULIACA

En Juliaca, un motociclista falleció luego de ser embestido violentamente por una camioneta blanca, que se dio a la fuga tras arrollarlo.

Las cámaras de seguridad registraron cuando el moderno vehículo transitaba por esta calle, cuando de pronto se cruzó el motociclista y lo atropelló. Debido al fuerte choque, la victima salió despedida y terminó impactando con un poste

Lejos de prestarle ayuda, el conductor de la camioneta se dio a la fuga y dejó al hombre de 36 años tendido en la pista.

Cabe señalar que, los vecinos llamaron a la policía que llegó a la escena, pero era tarde ya que el motociclista falleció en el lugar.