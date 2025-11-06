Unesco alerta por sobrecarga turística en Machu Picchu: Dan plazo hasta antes de febrero del 2026

La Unesco puso bajo observación a la ciudadela inca de Machu Picchu en el Cusco, por el aumento sostenido del turismo y los problemas de gestión que ponen en riesgo su conservación.

El Comité del Patrimonio Mundial advirtió que el número de visitantes diarios supera ampliamente la capacidad de carga establecida en 2015.

Solicitan evaluaciones de impacto patrimonial

La Unesco también pidió actualizar el Plan Maestro de Machu Picchu y aplicar con rigor la Ley que obliga a realizar Evaluaciones de Impacto Patrimonial.

De igual forma recomendó que el Aeropuerto de Chinchero no opere sin un plan ambiental aprobado por sus órganos asesores.

Al respecto, el gerente regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía, Rosendo Baca Palomino, aseguró que estas observaciones no constituyen una sanción.

Cabe agregar que, además, el organismo internacional alertó sobre problemas de gobernanza y pérdida de autonomía en la Unidad de Gestión de Machu Picchu, y solicitó medidas frente a invasiones y cambios ilegales de uso de suelo.