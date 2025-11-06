Trujillo: “Marcas” roban 80 mil dólares a empresario a bordo de su camioneta

En la ciudad de Trujillo, cámaras de seguridad registraron el preciso momento en que una banda de ladrones bajo la modalidad de “marcas” arrebataron 80 mil dólares a un empresario que acaba de retirar el dinero de una entidad bancaria.

Según primeras pesquisas, los delincuentes iban a bordo de un auto de color blanco y una motocicleta, cuando de pronto interceptan a su víctima, que se encontraba trasladándose en su moderna camioneta.

Tres de los ladrones descienden de los vehículos y amedrentaron con sus armas al empresario que intentó retroceder para darse a la fuga, pero todo intento fue en vano.

Le robaron en cuestión de segundos

Una vez que los delincuentes le arrebataron la fuerte suma de dinero, así como sus pertenencias, emprendieron la fuga con rumbo desconocido.

Cabe señalar que, la inseguridad en las calles de Trujillo es un problema persistente, marcado por la alta percepción de inseguridad ciudadana y la incidencia de delitos graves como la extorsión y los homicidios.

Las autoridades locales y la Policía Nacional del Perú (PNP) han implementado diversas medidas, aunque la población sigue expresando preocupación y desconfianza ante el accionar de las autoridades.