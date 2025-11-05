Delincuente se quita la vida tras robo frustrado a caja municipal en Chiclayo: acababa de salir del penal de Pucallpa

Momentos de tensión se vivieron en Chiclayo (Lambayeque) durante un asalto frustrado a una sede de Caja Piura, cuando uno de los delincuentes involucrados se quitó la vida al verse rodeado por la policía. El hecho ocurrió el lunes pasado y dejó al descubierto el prontuario de los responsables.

NO VIO OTRA ESCAPATORIA

El fallecido fue identificado como Julio Antón Navarro, quien tenía amplios antecedentes policiales y varias requisitorias por robo agravado, homicidio y tráfico de drogas. Según el coronel Díaz, jefe de la Divincri Chiclayo, el sujeto había salido recientemente del penal de Pucallpa.

“El detenido que encontramos en pleno asalto en flagrancia había estado preso más de 10 años. Salió hace dos semanas del penal de Pucallpa y tenía antecedentes por robo agravado, homicidio y tráfico de drogas”, precisó el oficial.

Durante el operativo, otro de los cómplices fue capturado y un tercero logró escapar. La policía ya lo tiene identificado bajo el alias de ‘Negro Antón’.

“Se trataría de una banda criminal que años atrás operaba en la zona de Lambayeque realizando varios asaltos. Ya se remitió el informe a la fiscalía y esperamos que se dicte prisión preventiva para el detenido”, añadió el coronel Díaz.

De acuerdo con las investigaciones, los delincuentes pretendían robar alrededor de 80 mil soles de la entidad financiera. La rápida reacción de los agentes permitió frustrar el atraco y evitar víctimas civiles.

“Seguimos trabajando contra la criminalidad las 24 horas del día. Chiclayo puede estar tranquilo de que seguimos actuando con firmeza”, aseguró el jefe policial.

La policía continúa las diligencias para capturar al tercer implicado y esclarecer todos los hechos relacionados con esta banda dedicada a asaltos en la región.