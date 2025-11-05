Roban valiosa custodia del Santísimo Sacramento en Catedral de Huacho

La catedral de Huacho fue el blanco de la delincuencia. En la madrugada de hoy, una banda de ladrones ingresó a la iglesia y se llevaron el Custodio del Santísimo Sacramento que se encontraba en unos de los ambientes del templo.

La pieza religiosa llamado Santísimo Sacramento está conformado por la custodia con elementos de oro y plata, así como otros metales que pueden ser dorados por dentro y está diseñada para mostrar la hostia consagrada a los fieles.

También se llevaron el dinero de las alcancías de los santos

Pero no contentos con el valioso elemento, los delincuentes también rompieron las chapas de varias alcancías de los santos, llevándose todo el dinero que los devotos dejan como muestra de su fe.

Cabe señalar que, todavía se desconoce el monto del dinero robado, mientras que el vigilante de la iglesia acompañado por agentes de serenazgo y la PNP llegaron a la comisaría de Huacho, para poner la denuncia correspondiente y se pueda con los responsables de este robo.