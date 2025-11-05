Asaltan a turistas extranjeros afuera de su hotel en Iquitos

En la ciudad de Iquitos, momentos de terror vivieron tres turistas extranjeros, que participaban de un Congreso Internacional de Microfinanzas, luego de ser víctimas de un violento asalto en la puerta de su hotel, ubicado en pleno centro de la ciudad.

Las cámaras de seguridad captaron cuando las victimas llegaron a bordo de una mototaxi hasta la puerta de su hospedaje, cuando de pronto apareció otro trimovil de donde descendieron dos delincuentes

Uno de los hampones cogió del cuello a uno de los turistas y lo despojó de sus pertenencias; mientras que su cómplice los amedrentaba a punta de pistola.

Inseguridad en calles de Iquitos

Tras el ataque, los hampones huyeron con rumbo desconocido, dejando a las víctimas en estado de shock. Por su parte, personal del hotel y transeúntes dieron aviso inmediato a la Policía Nacional, que llegó minutos después al lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

Cabe señalar que, vecinos de la zona expresaron su indignación por la creciente ola de inseguridad y exigieron mayor presencia policial.

La inseguridad en Iquitos ha mostrado un incremento alarmante en los últimos años y meses, con un aumento significativo en delitos graves como el sicariato, los asaltos y las extorsiones, lo que ha generado una gran preocupación e indignación entre la población local.

Para los ciudadanos de Iquitos, la ciudad, que antes se caracterizaba por ser más tranquila, enfrenta ahora un panorama de mayor violencia. En los primeros días de 2025 se reportaron múltiples asesinatos y un promedio de dos a tres robos diarios.