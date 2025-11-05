Detonan explosivo en empresa de transporte interprovincial en Juliaca

Extorsionadores aprovecharon la madrugada para detonar un explosivo en la fachada de una empresa de transporte interprovincial en Juliaca.

Según primeras investigaciones, los delincuentes atentaron contra el local de la empresa de transporte “Tierra Brava” que cubre la ruta Juliaca – Cusco, dejando daños materiales.

CÁMARAS REGISTRARON EL ATENTADO

Las cámaras de seguridad captaron cuando los extorsionadores caminan por la calle y uno de ellos se acerca al portón de metal para encender la mecha; mientras que su cómplice vigila que nadie se acerque.

Tras dejarlo en la puerta, los dos delincuentes salen corriendo y minutos después, detona el artefacto explosivo.

Hasta el lugar llegó la Policía que acordonó la zona y personal de UDEX investiga el tipo de explosivo y la identidad de los responsables.

Cabe señalar que, según contaron trabajadores de la empresa de transporte, hasta el momento, no han sido extorsionados por lo que este ataque los tomó por sorpresa.