Delincuentes disfrazados de policías intentaron tomar mina ubicada entre Pasco y Huánuco

La policía investiga el violento intento de toma de la mina Mulaparpo, ubicada en el límite entre los departamentos de Cerro de Pasco y Huánuco, ocurrido la noche del domingo 2 de noviembre.

Según las autoridades, más de 20 delincuentes vestidos con uniformes policiales intentaron ingresar al yacimiento con el objetivo de secuestrar a los trabajadores. En los videos difundidos se escucha a los atacantes amenazar de muerte a sus víctimas, quienes fueron retenidas dentro de las instalaciones.

UN AGENTE HERIDO DURANTE ENFRENTAMIENTO

Minutos después, personal de la comisaría de San Rafael llegó al lugar para restablecer el orden, pero fue recibido con una ráfaga de disparos. Durante el enfrentamiento, un efectivo policial resultó herido en el tórax, aunque su lesión fue leve.

Las primeras investigaciones apuntan a que los atacantes serían delincuentes provenientes de la zona de Pataz, dedicados a apoderarse ilegalmente de concesiones mineras para explotarlas. En el inmueble donde se refugiaban, la policía halló armas, cascos, uniformes y vehículos utilizados durante la incursión.

Los detenidos fueron trasladados a la comisaría de San Rafael, donde continúan las diligencias bajo la supervisión del Ministerio Público.