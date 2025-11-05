Tumbes: Cámara registra a extorsionadores atentando con explosivo contra casa de comerciante

Un nuevo ataque extorsivo se registró en la frontera de Tumbes. Esta vez un comerciante fue víctima de la delincuencia, luego que extorsionadores detonaran un explosivo en la puerta de su vivienda, exigiéndole el pago de 10 mil soles para no atentar contra su vida y la de su familia

Las cámaras de seguridad captaron cuando dos delincuentes a bordo de una moto que llegaron al lugar en horas de la madrugada Luego de caminar varios metros, uno de los delincuentes con casco enciende la mecha del explosivo y lo deja en la puerta, para luego salir corriendo.

Luego de casi 2 minutos, el artefacto explosivo detonó generando una gran polvareda y provocando que una mascota salga corriendo.

Cayeron los presuntos responsables

Gracias a la denuncia y a la información audiovisual, los agentes ubicaron y capturaron a 3 personas, quienes serían los presuntos responsables de este ataque y que serían miembros de la banda criminal “Los Paisas de la Cruz Blanca Nueva Generación Los Pulpos”.

Durante el operado se intervieno a Fredy Paucar Correa (36), Edbguar Gilberto Marchan Abad (29) y Cristian Alexander Porras Palomino (23). Se les incautó un revolver, también 4 celulares, municiones y una dinamita.

Cabe señalar que, la policía informó que las investigaciones están en etapa preliminar y se verifica la posible participación de la banda en otros hechos delictivos en la zona fronteriza de Aguas Verdes.