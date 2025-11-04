Extorsionadores exigen S/200,000 a alcalde de Huarmey: autoridad evalúa renuncia tras atentado

Esta madrugada, una explosión alteró la tranquilidad de los vecinos del parque Antonio Raimondi, en Huarmey, región Áncash. Un artefacto explosivo fue detonado frente a la vivienda del alcalde provincial Cavino Cautivo Grasa.

Tras la detonación, la Policía encontró en la puerta una bala calibre 9 mm y una carta extorsiva en la que se exigía el pago de S/200,000. Las evidencias fueron trasladadas a la Divincri de Chimbote para las investigaciones de ley.

ACTUAR CON FIRMEZA

“Pensé que era un sueño, pero la explosión fue real. A las 1:47 llegó el serenazgo y luego la Policía. Me están extorsionando y temo por mi vida. Creo en la justicia y espero que caiga el responsable”, declaró el alcalde.

Visiblemente afectado, el burgomaestre exhortó a las autoridades a actuar con firmeza frente a estos actos de violencia. Asimismo, Cautivo Grasa anunció que evalúa renunciar a su cargo ante el temor por su seguridad y la de su familia.