Asaltan pollería en Trujillo: le robaron a trabajadores y comensales

El terror se apoderó de una pollería en el distrito liberteño de Guadalupe, luego de que dos delincuentes armados ingresaran violentamente al local para asaltar a los trabajadores y comensales.

LES ROBARON EN SEGUNDOS

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que ambos hampones irrumpieron en el restaurante. Uno de ellos se dirigió de inmediato hacia la cajera, trepó el mostrador y, a punta de pistola, la obligó a abrir la caja registradora. Tras conseguirlo, guardó todo el dinero en sus bolsillos y se dirigió hacia la cocina, donde despojó a los trabajadores de sus pertenencias personales.

Mientras tanto, su cómplice —identificado por su casco rojo— recorrió las mesas y robó los objetos de valor de los clientes. Antes de huir, se acercó a uno de los comensales, lo rebuscó entre los bolsillos y finalmente escapó junto a su compañero en cuestión de segundos.

Tras el asalto, los empleados del local dieron aviso a la Policía Nacional, que llegó al lugar para recoger evidencias y revisar las imágenes de las cámaras con el fin de identificar a los autores del violento atraco.