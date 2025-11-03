La Libertad: asesinan a dos vigilantes tras ser emboscados por tres hombres armados

La inseguridad sigue azotando La Libertad. Dos vigilantes fueron asesinados a balazos tras ser emboscados por tres hombres armados la noche del último viernes en el malecón Puerto Malabrigo, en la provincia de Ascope.

DISCUSIÓN HABRÍA DESENCADENADO EL TRÁGICO HECHO

Las víctimas, identificadas como Vilches Marchán (35) y José Luis Cárdenas Valladares (32), laboraban como agentes de seguridad en la planta de una empresa pesquera. Según testigos, ambos se encontraban junto a un tercer compañero, Álvaro Torres, quien sobrevivió al ataque.

De acuerdo con su testimonio, los tres salieron de su hospedaje para comprar alimentos en una bodega cercana, donde coincidieron con un grupo de hombres que bebía licor. Una discusión por el espacio desencadenó el altercado.

“Solo compramos chifles y nos fuimos, pero ellos salieron detrás de nosotros”, habría relatado el sobreviviente a la policía.

Minutos después, los vigilantes fueron emboscados por tres sujetos armados que acababan de salir del local y les dispararon a quemarropa.

Vecinos y transeúntes intentaron auxiliarlos, pero ambos murieron a los pocos minutos producto de las graves heridas.