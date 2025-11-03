Asaltan instituto en Jaén: se llevan 25 mil soles tras encañonar a trabajadora

Momentos de terror se vivieron en el Instituto Privado San Javier, en la ciudad de Jaén (Cajamarca), cuando dos delincuentes armados irrumpieron en las oficinas administrativas y robaron 25 mil soles tras encañonar a una trabajadora.

Las cámaras de seguridad del local captaron el instante en que los sujetos llegaron a bordo de una motocicleta y una mototaxi, cuyo conductor desapareció después de dejar a uno de los cómplices. Los ladrones se hicieron pasar por clientes para acceder al interior del instituto.

En las imágenes se observa cómo el sujeto con camisa blanca y gorra azul toma como rehén a una trabajadora y la obliga a revelar la ubicación del dinero. En otra escena, una segunda empleada intenta cerrar la caja fuerte y esconderse debajo del escritorio para pedir ayuda, pero es reducida por los asaltantes.

Los delincuentes rompieron el cajón y colocaron el dinero en una mochila antes de huir a toda velocidad.

El coronel Miguel Talla, jefe de la División Policial de Jaén, confirmó el monto sustraído. “Según la denuncia, se han llevado 25 mil soles. Si el propietario detecta que falta más dinero, podrá ampliar la denuncia sin problema”, declaró.