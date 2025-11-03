Huaura: piden declarar en emergencia a la provincia tras triple asesinato dentro de cevichería

La violencia vuelve a golpear al norte chico. Tres hombres fueron asesinados a balazos dentro de una cevichería en el distrito de Hualmay, provincia de Huaura, cuando compartían un almuerzo. Según testigos, los atacantes ingresaron al local y dispararon sin mediar palabra, asegurándose de que las víctimas murieran al rematarlas antes de huir.

Los fallecidos fueron identificados como Carlos Espinosa Reyes, Denis Espinosa Castillo e Ismael Soria Vargas, este último trabajador de la Municipalidad Distrital de Santa María. El crimen ocurrió en la cevichería Tío Paquirri, ubicada en la calle Juan Barreto, y ha causado gran conmoción entre los vecinos.

Pese a la gravedad del hecho, las autoridades policiales no se han pronunciado. Según reportó el corresponsal de Panamericana Televisión, Eric Aldave, el general Juan Manuel Mundaca Montenegro, jefe de la División Policial Lima Norte, no brindó declaraciones. Ante el silencio de la Policía, seis regidores provinciales enviaron una carta solicitando que se declare duelo provincial y estado de emergencia en Huaura.

PIDEN QUE SE SUSPENDAN CELEBRACIONES

Los regidores también pidieron suspender las actividades festivas por el 151° aniversario de Huacho como muestra de respeto a las víctimas y en protesta por la ola de crímenes. “Casi todos los días hay muertes, robos o sicariatos. La ciudad se desangra”, expresaron en su pronunciamiento.

El asesinato múltiple ocurrió apenas días después de que incendiaran la camioneta del comisario de Huacho, Miguel Ángel Castro Castillo, frente a su vivienda, sin que hasta el momento haya detenidos. Estos hechos refuerzan las hipótesis policiales de que bandas criminales están migrando hacia el norte chico tras las recientes declaratorias de emergencia en Lima.