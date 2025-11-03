Cajamarca: capturan a dos delincuentes que asaltaban en moto y con pistola

La Policía Nacional capturó a dos delincuentes que sembraban el terror en la provincia cajamarquina de Celendín, donde asaltaba​n a mano armada a vecinos y transeúntes. Los detenidos fueron identificados como William Huamán (20) y Diógenes Vargas (22).

ERAN EL TERROR DE LAS CALLES DE CAJAMARCA

Ambos operaban a bordo de una motocicleta y utilizaban un arma de fuego para intimidar a sus víctimas. Su accionar quedó registrado en varias cámaras de seguridad, lo que permitió su rápida identificación.

En una de las grabaciones se observa cómo uno de los sujetos apunta con el arma a un menor de edad y le arrebata su celular sin importarle sus súplicas. El padre del adolescente agradeció la intervención policial y pidió un castigo ejemplar. “Agradezco a la policía por su apoyo inmediato. Espero que tanto la Fiscalía como la Policía hagan su trabajo y que estos sujetos sean sancionados”, declaró.

El segundo robo ocurrió cerca de la Escuela Superior Pedagógica Arístides Merino Merino, donde los delincuentes atacaron a un mototaxista y lo golpearon con la cacha del revólver por resistirse. Su hermano exigió justicia. “Nuestra ciudad siempre ha sido tranquila. No podemos permitir que esto se repita. Que les caiga todo el peso de la ley”, dijo.

Gracias al análisis de las cámaras municipales y privadas, la policía logró capturar a los asaltantes pocas horas después de los ataques. Ambos fueron trasladados a la comisaría de Celendín, donde permanecen detenidos mientras continúan las investigaciones.