Vecinos casi lo linchan: detienen a curandero acusado de abusar de menor durante supuesto ritual espiritual

La Policía Nacional detuvo en el distrito trujillano de La Esperanza a un hombre, identificado como Jorge Vargas de 40 años, acusado de abusar sexualmente de una menor de 13 años durante un presunto “ritual espiritual” que realizaba como supuesto curandero.

Según la denuncia, la familia de la adolescente recurrió al sujeto para pedir ayuda en un supuesto trabajo de “limpieza”. Sin embargo, durante el procedimiento, el hombre pidió quedarse a solas con la menor y, en ese momento, habría cometido el abuso.

La situación provocó la indignación de los vecinos, quienes intentaron agredir al acusado al conocer lo ocurrido. La Policía intervino de inmediato y evitó que fuera linchado. Vargas fue trasladado a la comisaría del sector, donde permanece detenido mientras se realizan las diligencias correspondientes.

SUJETO CONTABA CON ANTECEDENTES SIMILARES

Fuentes policiales informaron que el examen médico legal confirmó signos de agresión, y que el detenido ya contaría con antecedentes por delitos similares, incluso con denuncias previas de personas de su entorno familiar.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el padre de la víctima habría conocido al supuesto curandero por recomendación de vecinos, sin imaginar las verdaderas intenciones del hombre.

El caso está siendo investigado por el Ministerio Público, que busca determinar si existen otras víctimas. La menor se encuentra recibiendo atención psicológica y médica especializada.