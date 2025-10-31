Incendian camioneta del comandante de la comisaría de Huacho

Un grave atentado se registró en Huacho, donde un sujeto encapuchado incendió la camioneta del comandante Miguel Ángel Castro Castillo, comisario de la ciudad. El ataque ocurrió durante la madrugada, cuando el vehículo se encontraba estacionado frente a su vivienda, en la urbanización Los Sauces.

De acuerdo con las imágenes de seguridad difundidas por Buenos Días Perú, el agresor llegó caminando con una botella de dos litros de combustible, roció la parte delantera de la camioneta y encendió el fuego con un encendedor. En el intento, parte de su mano también se prendió, pero logró huir por una calle lateral.

NO DESCARTAN QUE SEA UNA REPRESALIA

La rápida acción de los vecinos evitó que el fuego se extendiera a otros vehículos, aunque la camioneta oficial quedó completamente calcinada. La Policía no descarta que se trate de una represalia contra el comisario por su labor en la lucha contra la delincuencia.

“El vehículo era nuevo y estaba estacionado como todos los días. Se presume que los atacantes actuaron en grupo y lo esperaban con un vehículo de apoyo”, informó el corresponsal Eric Aldave desde la zona.

Las autoridades analizan las cámaras de seguridad instaladas en la urbanización, donde residen varios empresarios, con el fin de identificar a los responsables. Este nuevo atentado ocurre en medio del incremento de extorsiones, cobro de cupos y atentados con explosivos que golpean al norte chico.