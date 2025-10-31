Terror en Trujillo: “Los Pulpos” estarían detrás de atentado contra clínica en El Porvenir

Un artefacto explosivo fue detonado la madrugada del último jueves frente a la clínica Inkamay Salud, en el distrito trujillano de El Porvenir, lo que generó pánico entre los vecinos y cuantiosos daños materiales.

La explosión destruyó la puerta principal del establecimiento, rompió los vidrios del primer piso y afectó varias viviendas cercanas. Aunque no se reportaron heridos, los residentes salieron alarmados por la magnitud del estallido.

INVESTIGAN A LOS PULPOS

Agentes de la Policía Nacional y de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegaron al lugar para acordonar la zona y recoger evidencias. Durante la inspección, los efectivos hallaron un sticker extorsivo en una de las ventanas, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de un ataque vinculado a la banda criminal “Los Pulpos”, conocida por sus amenazas a empresarios locales.

El coronel a cargo de la investigación indicó que la clínica no había presentado denuncias previas, pero que los agraviados fueron sorprendidos por el atentado. “El cierre del local se debe únicamente a razones de seguridad estructural”, señaló.

Los pacientes que acudieron al centro médico expresaron su preocupación. “Vengo desde Chao para una cita con mi esposa y me encuentro con esto. Da miedo”, relató un usuario.